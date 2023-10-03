البرازيل.. رفع العلم السوري في سماء مدينة كامبو غراندي يلاقي استحسان المواطنين البرازيليين

قام القنصل الفخري السوري كبرئيل يوسف في مدينة كامبو غراندي البرازيلية برفع علم الجمهورية العربية السورية على مقر القنصلية ليبقى مضاء في سماء المدينة بشكل دائم، فوق سارية معدنية بارتفاع يقارب ثمانية أمتار.

وقال القنصل يوسف في تصريح له: إنه فخور جداً برفع علم الجمهورية العربية السورية في سماء المدينة البرازيلية، مشيراً إلى أنه يمكن مشاهدة العلم الوطني السوري من مسافة بعيدة داخل وحول المدينة.

ولفت القنصل يوسف إلى تعاطف وحب المواطنين البرازيليين لسورية وشعبها، حيث أعرب العديد منهم عن استحسانهم لرفع راية الوطن في سماء مدينتهم، كما لاقى الحدث دعم شرطة وبلدية المدينة والأحياء المجاورة لمبنى القنصلية السورية أيضاً.