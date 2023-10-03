الجو غائماً جزئياً بشكل عام وبارد ليلاً على المرتفعات الجبلية

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد تكون غزيرة أحياناً، وخاصة فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة، ويكون الجو بارداً ليلاً على المرتفعات الجبلية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية، محذرة من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون وغوطة دمشق وأجزاء من المنطقة الجنوبية خلال ساعات الصباح الباكر، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة أحياناً، وخاصة في المناطق الوسطى والجنوبية ومثيرة للغبار، والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج مساء.

غداً… تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر تكون غزيرة أحياناً، وخاصة فوق المناطق الشمالية الشرقية والجزيرة، ويكون الجو بارداً ليلاً على المرتفعات الجبلية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية صباحاً.

إلى ذلك شهد عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 95 مم في ريف حمص بتلكلخ.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت في المحافظات كالتالي: في محافظة حمص.. الناصرة 34 مم ومرمريتا 39 مم وشين 50 مم، والعريضة 87 مم وتلكلخ 95 مم وتلدو 4 مم والرستن 1 مم.

وفي محافظة حماة.. الرصافة 6 مم ووادي العيون 1 مم، ومصياف 2 مم وعين حلاقيم 3 مم.

وفي محافظة طرطوس.. الشيخ بدر5 مم ومشتى الحلو 13 مم ودريكيش 7 مم، وصافيتا 44 مم وحمام واصل 2 مم والصفصافة 30 مم وطرطوس 4 مم.

وفي محافظة اللاذقية.. المزيرعة وبوقا 3 مم والقرداحة والقطيلبية 5 مم والحفة 2 مم، والبهلولية 6 مم واللاذقية 1 مم.

وفي محافظة إدلب.. جسر الشغور 6 مم وإدلب 2 مم.