الذهب يسجل أطول سلسلة خسائر منذ آب2022

تراجعت أسعار الذهب للجلسة السابعة على التوالي مسجلا أطول سلسلة خسائر منذ آب 2022 في الجلسة الأخيرة، بعدما أكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة بينما تصدر بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

وذكرت رويترز أن الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1817 دولاراً.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1833.40 دولاراً.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 20 .77 دولاراً للأوقية، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر، كما انخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى أدنى مستوى خلال سنة عند 869.90 دولاراً، وكذلك نزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1200.04 دولار.