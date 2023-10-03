انطلاق تدريبات واسعة للمسيّرات الإيرانية

أعلن الإدميرال حبيب الله سياري مساعد الشؤون التنسيقية للجيش الإيراني اليوم انطلاق تدريبات واسعة للطائرات المسيّرة، تمتد على مساحة نصف جغرافية البلاد وشمال المحيط الهندي.

ونقل موقع قناة “العالم” الإيرانية عن سياري قوله في تصريح: إن “مئتي طائرة مسيرة مختلفة من حيث التجهيزات التي تحملها والمسافة التي تقطعها تشارك في هذه التدريبات”، موضحاً أن الهدف من التدريبات هو”رفع القدرات القتالية للمسيّرات الإيرانية والإحاطة بنقاط ضعفها بغية معالجتها”.

وأكد سياري أن المسيّرات الإيرانية تعتبر الأحدث حالياً على مستوى المنطقة من حيث القدرات والتجهيزات.

وخلال الساعات الأولى لانطلاق التدريبات نفّذت مسيّرات المراقبة والاستطلاع عمليات ناجحة في مراقبة حدود البلاد وتحديد الأهداف المقصودة، كذلك التقاط صور للمنطقة المشمولة بها.