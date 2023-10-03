تحديد شروط عمل صالات المناسبات.. وإغلاق غير المرخص منها

حلب – معن الغادري

حدد مجلس محافظة حلب شروط السلامة الواجب توافرها لعمل المنشآت والصالات المعدة للأنشطة والفعاليات الاجتماعية العامة، صالات الأفراح والأعراس والمناسبات والتعازي والمسارح ودور السينما وكافة المنشات السياحية (مطاعم – مقاهي – فنادق) وغيرها.

وطلب المجلس من مجلس مدينة حلب ومجالس المدن والوحدات الإدارية والمؤسسات والمديريات العامة والخاصة والنقابات والمنظمات الكشف على المنشآت والصالات المرخصة للتأكد من اتخاذ مالكيها ومستثمريها كافة الإجراءات الكفيلة للوقاية من الحرائق، والتأكد من توفر أنظمة السلامة اللازمة لتفادي الحرائق وتواجد أجهزة الإطفاء في الصالات ومنع استخدام المواد القابلة للاشتعال في إنشائها وديكوراتها واكسسواراتها.

كما اشترطت التعليمات وجود أكثر من مأخذ مياه عند مدخل ومخرج الصالة مع تأمين أنظمة السلامة اللازمة للوقاية من الحرائق، ودعا المجلس إلى إغلاق كافة المنشآت والصالات غير المرخصة أو المخالفة لشروط ترخيصها لحين الترخيص، أو تسوية وضعها وفق الأصول تحت طائلة المساءلة في حال التقصير أو عدم المتابعة.

يشار الى أن أجور صالات الأفراح والمناسبات حلب ارتفعت بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة وتفاوتت بين منطقة وأخرى، إذ تجاوزت تكلفة آجار الصالة لإقامة عرس أو أي مناسبة أكثر من مليوني ليرة، ما عدا الضرائب المترتبة على اقامة الاحتفالية والتي تضاف إلى الأجور.

ويعزو العاملون في هذا المجال أسباب هذا الارتفاع غير المسبوق في الأجور الى ارتفاع الكلف وحوامل الطاقة على وجه التحديد، إذ كافة الصالات المعدة لإقامة الاحتفالات والمناسبات تعمل ليلاً وتستجر الكهرباء من مولدات الأمبير.