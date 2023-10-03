جامعة دمشق تؤجل امتحانات الماجستير لغاية الخامس من شهر تشرين الثاني القادم

أعلنت جامعة دمشق اليوم تأجيل امتحانات طلاب درجات الماجستير (الأكاديمي) وماجستير التأهيل والتخصص في جميع الكليات والمعاهد التابعة لها لغاية الخامس من شهر تشرين الثاني القادم، بدلاً من الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

وأشارت الجامعة في إعلانها إلى أنه تم أيضاً تأجيل امتحانات الدورة التكميلية لطلاب درجات الماجستير (الأكاديمي) وماجستير التأهيل والتخصص في الكليات والمعاهد التابعة لها لغاية الثالث من شهر كانون الأول القادم، بدلاً من التاسع عشر من شهر تشرين الثاني.