روسيا تقترح جدولاً زمنياً لاجتماعات الخماسية النووية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن بلاده بصفتها منسق الرابطة غير الرسمية للدول النووية ستقترح على شركائها جدولاً للمشاورات في إطار (الخماسية النووية).

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ريابكوف قوله في تصريح اليوم: إن “اللقاء المقبل للمجموعة سيكون على هامش الاجتماع الأول للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة وسنقترحه أولاً على زملائنا، وبعد ذلك على الأرجح سيصبح معلناً”، موضحاً أن الاجتماع سيكون على مستوى الخبراء.

وأشار ريابكوف إلى أن صيغة (الخماسية النووية) هي قضية منفصلة ولا تتعلق بشكل مباشر بمسألة الحوار الروسي الأمريكي حول الاستقرار الإستراتيجي لأن لها أجندتها الخاصة.