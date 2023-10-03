“سورية والصين والشراكة الاستراتيجية”.. محاضرة لفرع إدلب لحزب البعث

حماة – حسان المحمد

أقام فرع إدلب لحزب البعث العربي الاشتراكي محاضرة تحت عنوان “سورية والصين والشراكة الاستراتيجية”، وذلك في صالة الشهيد عدنان المالكي بمدينة خان شيخون، وذلك بحضور الرفيق ثائر سلهب محافظ ادلب والرفيق اللواء عبد الباقي عفارة قائد شرطة محافظة إدلب.

الرفيق أحمد نجار، أمين فرع الحزب بإدلب، قدم عرضاً مفصلاً عن زيارة الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد إلى جمهورية الصين الشعبية، ولفت إلى الحفاوة والتكريم التي أستقبل بها.

وبدأ الرفيق النجار حديثه عن العلاقة التاريخية التي تربط البلدين منذ القدم وتطورها عبر السنين، وأشار إلى مواقف الصين المشرفة إلى جانب سورية أثناء الحرب الظالمة عليها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.

وتطرق أمين الفرع للاتفاقيات والمذكرات التي وقعها السيد الرئيس مع الجانب الصيني وأهميتها في فتح ٱفاقٍ جديدة أمام سورية في جميع المجالات والتي ستأذن بمرحلة جديدة مليئة بالازدهار والتقدم.

كما بين أهمية المبادرات التي طرحتها الصين والتي توجت بمبادرة الحزام والطريق، التي تهدف إلى ربط الشرق مع أوروبا وأفريقا عبر طريقين، الأول بري والثاني بحري وإحياء طريق الحرير، منوهاً بأهمية موقع سورية التي تعد البوابة الرئيسية لٱسيا على أوربا وأفريقا.

وأضاف الرفيق النجار بأن العمل بدأ منذ وصول السيد الرئيس إلى سورية، حيث عقد المجلس السوري الصيني المشترك أولى اجتماعاته تمهيداً لبدء لاستثمار الإتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يصب في مصلحة البلدين.

وكان الرفيق النجار قد أفرد مساحة واسعة في حديثه عن المقابلة التي أجراها الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد مع تلفزيون الصين المركزي ” cctv ” أثناء زيارته.

في السياق، أغنى الرفاق الحضور المحاضرة بعدد كبير من المداخلات والأسئلة والتي زادت من حيوية الحديث.