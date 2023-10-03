عمل جراحي “فكي” نوعي جديد لمشفى الباسل بطرطوس

طرطوس – وائل علي

بين الدكتور اسكندر عمار، مدير عام الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس، أن المشفى مستمرة بتقديم الخدمة الطبية المميزة والنوعية لكل المراجعين بكافة الاختصاصات، ومن الحالات اللافتة التي تصدى لها الكادر الطبي والتمريضي مؤخراً مراجعة إحدى المريضات، 61 سنة، بقصة وجود آفة ضخمة شاغلة لكامل جسم الفك السفلي الأيسر.

وبالتصوير الشعاعي بالحزمة المخروطية (cbct) تبين وجود آفة شافة على الأشعة متعددة الحجر مع تمدد كبير بالصفائح القشرية، وبالفحص النسيجي تبين أن الآفة هي كيس غدي سني (GOC)(glandular odontogenic cyst) وهو من الأكياس سنية المنشأ النادرة 0.12 من أكياس الفكين، وهي آفة سليمة ذات سلوك عدواني مخرب للعظم وذات ميل شديد للنكس30 _ 50 %.

الدكتور عمار ذكر أنه تم تحضير المريضة للعمل الجراحي من قبل الفريق الجراحي الذي ضم الطبيبان منصور حامد عمران وسامر سعيد، أخصائيا جراحة الوجه والفم والفكين في المشفى، وكادرهما الطبي والتمريضي المساعد، لاستئصال الآفة مع هامش أمان كاف وإعادة بناء الفك السفلي بصفيحة إعادة بناء AO reconstructive titanum plate تحت التخدير العام، وتم كشف الفك السفلي بمدخل تحت الفك السفلي risdon وتعديله على الخط الناصف وكشف كامل الجهة اليسرى للفك السفلي وتكييف الصفيحة، ثم إجراء استئصال قسمي للفك السفلي resection in block وإعادة استمرارية وبناء الفك السفلي بالصفيحة وإجراء الخياطة المناسبة.