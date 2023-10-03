مجلس الأمن يوافق على نشر قوات دولية في هاييتي

وافق مجلس الأمن الدولي على إرسال قوة دولية إلى هاييتي تحت ما يسمى “مساعدة الشرطة في مواجهة العصابات هناك”.

وذكر موقع RT أن 13 عضواً من أعضاء المجلس صوتوا بالموافقة على القرار، فيما امتنع عضوان عن التصويت حيث يفرض القرار حظراً عاماً على الأسلحة الخفيفة بعدما كان التدبير محصوراً بزعماء العصابات الخاضعين لعقوبات.

وصرح المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال حديثه في اجتماع مجلس الأمن بأن هناك عدة أسئلة طرحتها روسيا بشأن اللجنة المسلحة في هاييتي دون إجابة، وتنتظر موسكو معلومات مفصلة، وقال: “ليس لدينا أي اعتراضات جوهرية على هذه المبادرة في حد ذاتها، ومع ذلك من الضروري أن نفهم أن إرسال القوات المسلحة العائدة لدولة إلى دولة أخرى، حتى بناء على طلبها، هو إجراء متطرف يتطلب دراسة متأنية”.

وشدد نيبينزيا على أن روسيا التي امتنعت عن التصويت على القرار الذي أعدته الولايات المتحدة والإكوادور، تدرك تماماً “حجم وإلحاح التحديات الأمنية التي تواجه هاييتي”، موضحاً “دافعنا باستمرار وسنواصل الدعوة إلى تقديم مساعدة دولية مسؤولة لهذه الدولة، مع الأخذ في الاعتبار آراء قطاعات واسعة من المجتمع الهاييتي، كما أنه وكعضو دائم في مجلس الأمن، لا تستطيع روسيا أن توافق على تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشكل أعمى تقريباً”.

واختتم المندوب الروسي قائلاً: “نأمل أن تساهم البعثة المنشأة في تحقيق الاستقرار السريع للوضع في هاييتي، مع احترام سيادة البلاد، فضلاً عن حقوق سكانها، وأي تدخل من جانب قوى خارجية في العمليات السياسية الداخلية أمر غير مقبول”.