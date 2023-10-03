من دمشق إلى الحسكة… 25 طناً من الكتب المدرسية

وصلت إلى مطار القامشلي كمية 25 طناً من الكتب المدرسية تم نقلها جواً من الإدارة العامة لمؤسسة المطبوعات بدمشق إلى فرع المؤسسة في محافظة الحسكة.

وبين مدير فرع المطبوعات أحمد الدهش في تصريح نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء سانا أن الكمية الواصلة إلى مطار القامشلي تتضمن استكمال النواقص في بعض الكتب لمختلف الصفوف الدراسية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوية، حيث سيتم نقل هذه الكمية من مستودعات مدينة القامشلي وإيصالها إلى مدينة الحسكة، ليتم توزيعها على المدارس التي يوجد فيها نقص في الكتب.

يشار إلى أن فرع المؤسسة قام بتأمين حاجة المدارس في مدينتي الحسكة والقامشلي وريفهما خلال العطلة الصيفية عبر نقل كميات من الكتب المدرسية جواً إلى مطار القامشلي.