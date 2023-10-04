الثقافة تقر نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة للوزارة

أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارة الثقافة.

وخلال اجتماعها اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية أقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الإدارة المركزية بالوزارة والهيئة العامة السورية للكتاب.

وفي تصريح للصحفيين، أكد مدير التنمية الإدارية في وزارة الثقافة رامي حمود أنه يستفيد من نظام التحفيز الوظيفي ما يقارب 550 موظفاً، ما بين حوافز إنتاجية ومادية، إضافة لعلاوات تشجيعية ربع سنوية، موضحاً أن هذا النظام يشكل دافعاً وحافزاً للعمل، حيث يتم العمل حالياً على إعداد قائمة بالأسماء المستحقة للحوافز الإنتاجية أو المادية بشكل شهري، وقائمة أخرى للعلاوات المستحقة كل ثلاثة أشهر.