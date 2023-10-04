الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطول زخات مطرية رعدية

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق المنطقة الساحلية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى والشمالية الشرقية والجزيرة تكون غزيرة أحياناً، ويكون الجو بارداً ليلاً على المرتفعات الجبلية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية صباحاً، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً… تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة من المطر في المنطقة الجنوبية وأجزاء من المنطقة الوسطى، ويكون الجو بارداً ليلاً وخاصة على المرتفعات الجبلية مع ارتفاع نسبة الرطوبة السطحية، ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية والقلمون وغوطة دمشق خلال ساعات الصباح الباكر.