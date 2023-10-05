الجو غائم جزئياً وزخات مطر خفيفة في مناطق متفرقة

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات خفيفة من المطر في المنطقة الجنوبية وأجزاء من المنطقة الوسطى والبادية ويكون بارداً ليلاً على المرتفعات الجبلية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية، محذرة من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون وغوطة دمشق خلال ساعات الصباح الباكر، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط سرعتها أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتستمر درجات الحرارة بالارتفاع غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية، والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، ويبقى الجو بارداً ليلاً وخاصة على المرتفعات الجبلية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية، محذرة من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون وغوطة دمشق خلال ساعات الصباح الباكر.