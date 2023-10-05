الخارجية تعلن أسماء المقبولين الذين اجتازوا المرحلة الثالثة لمسابقة تعيين دبلوماسيين

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم أسماء المقبولين الذين اجتازوا المرحلة الثالثة في المسابقة المعلن عنها لتعيين 25 من العاملين الدبلوماسيين في الوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنه يحق للمتسابق التقدم بطلب اعتراض على النتيجة خلال أسبوع بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار، حيث تقدم الطلبات إلى المعهد الدبلوماسي في مبنى الوزارة.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن للراغبين الاطلاع على أسماء الناجحين في لوحة إعلانات الوزارة والموقع الإلكتروني للوزارة والموقع الإلكتروني للمعهد الدبلوماسي.