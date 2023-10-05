الرئيس الأبخازي يعلن عن اتفاق مع روسيا لإقامة قاعدة بحرية في بلاده

أعلن الرئيس الأبخازي أصلان بجانيا توقيع بلاده اتفاقاً مع روسيا، لبناء قاعدة دائمة لسلاح البحرية الروسية في بلاده على ساحل البحر الأسود .

ونقلت صحيفة كوميرسانت الروسية عن بجانيا قوله: “لقد وقعنا على اتفاقية حول ذلك، وفي المستقبل القريب ستظهر قاعدة دائمة للبحرية الروسية في أوتشامشيرا”.

وتوجد حالياً في مدينة أوتشامشيرا قاعدة لسفن الدوريات التابعة لخفر السواحل الروسي، وتعمل هذه القاعدة منذ عام 2017، وتمت مناقشة خطط إنشاء قاعدة لسفن أسطول البحر الأسود في ميناء أوتشامشيرا الأبخازي في أوائل عام 2009.