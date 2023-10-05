السلطات الإسبانية تجلي 3000 شخص جراء الحرائق

أجلت السلطات الإسبانية اليوم 3000 شخص جراء حريق غابات كبير في جزيرة تينيريفي في أرخبيل الكناري في المحيط الأطلسي في إسبانيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن نائب رئيس حكومة تينيريفي الإقليمية لوبي أفونسو قوله في تصريح: إن “حريق غابات كبيراً اجتاح منطقة وديان شديدة الانحدار في شمال شرق الجزيرة الذي دمره حريق غابات ضخم في شهر آب الماضي، مما أجبر 2400 شخص ترك منازلهم”.

من جهة أخرى قالت المسؤولة في الجزيرة عن حالات الطوارئ بلانكا بيريز: “إن مركز الحريق استقر ونراقب تطوره لتحديد إمكانية عودة السكان إلى منازلهم في غضون ساعات قليلة”.

ويأتي اندلاع الحريق في وقت أعلنت في تينيريفي وجزيرة غران كناريا المجاورة حالة الإنذار من درجات الحرارة المرتفعة التي تجاوزت 30 درجة مئوية في معظم أنحاء الجزيرة وهي المستويات التي تسجل عادة في ذروة الصيف.