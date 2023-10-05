القيادة المركزية لحزب البعث: ما حصل في الكلية العسكرية جريمة إرهابية فظيعة 

أدانت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي الجريمة الإرهابية الجبانة، التي حصلت في الكلية العسكرية بحمص، والتي تؤكد من جديد حقد الإرهابيين وحماتهم وداعميهم على الجيش العربي السوري والشعب العربي السوري اللذان يلقناهم الدرس تلو الدرس في مواجهة جرائمهم وفظائعهم على الأرض السورية الطاهرة..

وذكرت القيادة، في بيان لها، أن ما حصل اليوم دليلٌ آخر على أن الإرهاب وحماته من الدول المعتدية على سورية إنما بأسلوبهم الإرهابي المعهود يعبرون عن غيظهم وحنقهم من المراحل الهامة التي نتخطاها في مواجهتنا لهم على الصعيد الميداني والاقتصادي، والأهم هو التطورات الأخيرة التي تؤكد نجاحاً ديبلوماسياً وسياسياً باهراً لسورية على صعيد استعادة مكانتنا المرموقة عربياً، وفي صف الدول الكبرى التي تتحدى قوى الهيمنة وارهابها.

وأضافت القيادة بأن استهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية العسكرية في حمص، بوجود أقاربهم وغيرهم من المدنيين، لهي جريمة بشعة ضد الإنسانية بكل قيمها وقوانينها. ومادامت هذه الأعمال الإرهابية الجبانة تعبر عن حقد الإرهابيين وحماتهم بسبب فشل مشروعهم في اخضاع سورية، فإننا في الوقت الذي نترحم فيه على شهدائنا الأبرار نزداد عزماً على تصعيد مواجهتنا الواسعة والكاملة لبقايا الإرهاب على أرضنا، وفي الوقت نفسه نزداد يقيناً من النصر القادم خلف جيشنا البطل وقائدنا سيادة الرئيس بشار الأسد.

دمشق في 5/10/2023 القيادة المركزية