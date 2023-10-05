المفوضية الأوروبية: أوكرانيا استنزفت ميزانية الاتحاد الأوروبي

أعلنت المفوضية الأوروبية أن الأزمة في أوكرانيا والمساعدات المالية والعسكرية المقدمة لها استنزفت ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وأشارت المفوضية في حسابها على منصة “أكس” إلى أن النزاع في أوكرانيا والتضخم سببا في استنزاف احتياطيات ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل، مبينة أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى المزيد من الأموال حتى يتمكن من إبداء الردود اللازمة على الأزمات.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين صرحت في وقت سابق أن المفوضية راجعت ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة من 2024 إلى 2027، ودعت الدول إلى زيادتها بمقدار 66 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا، وتنفيذ برامج الهجرة ومساعدة اللاجئين، وتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي.

بدوره، وصف رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان هذا الاقتراح بأنه تافه لأنه من غير المعروف أين ذهبت الأموال الممنوحة لأوكرانيا قبل ذلك.