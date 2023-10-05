شهيدين فلسطينيين برصاص الاحتلال جنوب طولكرم

استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم جنوب مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة قرية شوفة جنوب طولكرم، ونشرت قناصتها بين الأزقة وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد شابين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيدين هما عبد الرحمن عطا 23 عاماً وحذيفة فارس 27 عاماً، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر منذ بداية العام الجاري إلى 243 شهيداً.