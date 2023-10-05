عشرات الإصابات خلال اقتحام الاحتلال نابلس

أصيب عشرات الفلسطينيين فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات كبيرة للاحتلال ترافقها جرافات ومجنزرات اقتحمت مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية للمدينة، لتأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف، حيث اعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة العشرات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً، ودمرت بشكل متعمد عدداً من السيارات في المخيم.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل: إن خمسة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص ونحو 120 بحالات اختناق، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين برضوض وكسور جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما بالضرب أثناء وجودهما داخل سيارتهما، واستهداف سيارة إسعاف أثناء محاولتها نقل المصابين.