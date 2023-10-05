وزارة الأوقاف: إقامة صلاة الغائب على أرواح الشهداء غداً في كل مساجد البلاد

أعلنت وزارة الأوقاف اليوم أنه ستقام غدا في كل مساجد البلاد عقب صلاة الجمعة صلاة الغائب على أرواح شهداء الجيش العربي السوري الذين ارتقوا نتيجة العمل الإجرامي الإرهابي الجبان الذي استهدف تخريج دفعة جديدة من طلاب ضباط الجيش العربي السوري في مدينة حمص.

وأدانت الوزارة هذا الاعتداء الوحشي الآثم، وأكدت أنه لن يزيد شعبنا الصامد إلا إصراراً وعزيمـة وقـوة للوقوف في وجه المعتدين وداعميهم ومموليهم والمخططين لجرائمهم التي استهدفت بلادنا الحبيبة طوال السنوات التي مضت.