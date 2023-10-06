اتحاد الصحفيين يدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية.. لن يزيد أبناء الوطن إلا قوة وتماسكاً

أدان اتحاد الصحفيين الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص، وأسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى.

وفي بيان له، دعا الاتحاد هيئة الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية والإنسانية لتحمل مسؤولياتها، وإدانة هذا الاعتداء الإجرامي والوقوف بوجه الإرهاب ومشغليه وداعميه.

وأشار الاتحاد إلى أن هذه الجريمة النكراء تضاف إلى سجل الحقد والإرهاب الأسود الذي انكسر أمام صمود الشعب السوري وبسالة جيشه، لافتاً إلى أن هذا العمل الإرهابي لن يزيد أبناء الوطن إلا قوة وتمسكاً بالوحدة الوطنية والقيم الحضارية التي تنشد المحبة والسلام لكل الشعوب.

وأعرب الاتحاد عن ثقته المطلقة بجيشنا الباسل درع الوطن الحصين، وقدرته على اجتثاث الإرهاب من جذوره أينما كان، مؤكداً أن الصحفيين السوريين يجددون وقوفهم إلى جانب جيشنا الباسل وعهد الوفاء والانتماء للوطن وقائده وقول كلمة الحق والحقيقة وكشف زيف وباطل الأعداء.