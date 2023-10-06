العراق والجزائر تعزيان بشهداء الكلية الحربية ويدينان الاعتداء الإرهابي

أعربت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، “عن خالص التعازي والمواساة للجمهورية العربية السورية ولذوي الضحايا، الذين قضوا جراء الهجوم الذي استهدف حفل تخريج طلبة الكلية الحربية في مدينة حمص، وأصدق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”.

وأضافت الوزارة: إن العراق يجدد إدانته لكل أشكال العنف والإرهاب، ووقوفه مع المجتمع الدولي لمواجهة مخاطرهما.

من جهتها، تقدمت وزارة الخارجية الجزائرية، في هذه الظروف الأليمة، بتعازيها ومواساتها لعائلات الضحايا والمصابين، وتجدد تضامنها الكامل مع حكومة الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

ولفتت الوزارة إلى “أن الجزائر تظل على قناعة بأن الشعب السوري الشقيق الذي شحنت همته التجارب الأليمة التي مر بها سيكون قادراً من خلال اتحاده على الوقوف في وجه التحديات الجبارة التي تفرضها آفة الإرهاب”.