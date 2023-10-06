بحضور رسمي وشعبي… تشييع شهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية من المشفى العسكري بحمص

بحضور رسمي وشعبي… بدأت صباح اليوم مراسم تشييع شهداء الاعتداء الإرهابي على حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية، من أمام المشفى العسكري في حمص.

نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع، العماد علي عباس، ذكر، في تصريح للصحفيين، أن “ثمن الكرامة والعزة للوطن كبير وأعز ما يمكن أن يقدمه إنسان هو نفسه… الشهداء الذين ارتقوا أمس ثمن دمائهم غال جداً”.

وبحسب وزارة الصحة، ارتقى 89 شهيداً جراء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص أمس، ووصل عدد الإصابات إلى 277 إصابة، وذلك في حصيلة غير نهائية.