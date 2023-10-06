حماة.. إصابة مدنيين باعتداء إرهابي بالقذائف على جورين

أصيب مدنيان بجروح جراء استهداف التنظيمات الإرهابية بلدة جورين بريف حماة بعدة قذائف صاروخية.

مصدر في قيادة شرطة حماة بين أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب اعتدت، صباح اليوم، بعدة قذائف صاروخية على المناطق الآمنة بريف حماة، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح في بلدة جورين في سهل الغاب شمال غرب مدينة حماة.

ووفقا لوكالة سانا، كثفت التنظيمات الإرهابية، خلال الساعات الماضية، اعتداءاتها بالقذائف الصاروخية والمسيرات على عدة قرى وبلدات بريف حماة الشمالي والشمالي الغربي، أدت إلى وقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي والممتلكات العامة.