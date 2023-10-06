صلاة الغائب على أرواح شهداء الكلية الحربية بحمص

أدى أئمة وخطباء المساجد في كافة المحافظات السورية صلاة الغائب على أرواح شهداء الكلية الحربية من عسكريين ومدنيين سائلين الله لهم الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل.

وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد، ذكر في خطبة الجمعة، “في هذا اليوم الحزين تختنق في حناجرنا كلمات العزاء، وتضيق المفردات في التعبير عن مشاعر الأسى والمواساة لأسر الشهداء والجرحى من الشباب الذين تخرجوا في عمر الورد حماة للوطن ولأسرهم وذويهم”.

وزير الأوقاف لفت إلى أن “كل كلمات العزاء تقف عاجزة إلا مابشر الله به الشهداء من سعة رحمته وعظيم فضله وفردوس جنته لهم”.

وأضاف بأن “يد الإرهاب الآثمة التي استهدفت شبابنا ونساءنا وأطفالنا لن تنجح في كسر إرادة هذا الشعب الأبي ولا في تحقيق أهداف العدوان الغاشم”.