مجلس الشعب: الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص جريمة نكراء

أدان مجلس الشعب بأشد العبارات العمل الإجرامي الإرهابي الخبيث والجبان الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.

وذكر المجلس، في بيان، أن هذا الاعتداء الإرهابي جريمة نكراء نفذتها أياد إرهابية رخيصة وخسيسة وجبانة بدعم لا محدود من العدو الصهيوني والاحتلال الأمريكي والتركي الغادر ومن يدور في فلكهم، وما هذه الجريمة إلا دليل ساطع على الحقد الدفين تجاه الشعب السوري عموما ومؤسسة الجيش العربي السوري خصوصا بعد أن اذاقهم أبطال الجيش مرارة الهزيمة، واستطاعوا تحقيق الانتصار تلو الآخر على مدى السنوات الماضية.

وطالب البيان جميع الاتحادات والمنظمات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية والمجالس والبرلمانات الوطنية بشجب هذا الاعتداء وإدانته انطلاقاً من مسؤولياتها الإنسانية والقانونية والأخلاقية، كما طالب قوات الاحتلالين الأمريكي والتركي اللا قانونية وغير الشرعية بالخروج الفوري من الأراضي السورية ومساءلتهم ومحاسبتهم لتمويلهم ودعمهم المجموعات الإرهابية في جرائمها الوحشية بحق أبناء شعبنا السوري، والاستمرار في سرقة خيراته وثرواته الوطنية بغية إطالة أمد وجودهم، وتحقيق مصالحهم الدنيئة على حساب دماء السوريين الأبرياء ومعاناتهم.

واختتم المجلس بيانه بالترحم على شهداء حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية الأطهار وشهداء سورية الأبرار، مؤكدا أن سورية الصامدة بشعبها الأبي وجيشها البطل وقيادتها الحكيمة ستبقى عصية على الإرهاب والمعتدين.