إصابة أربعة مواطنين جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على ريف اللاذقية

أصيب أربعة مواطنين، أحدهم إصابته خطيرة، نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على ريف اللاذقية.

وذكرت سانا أن ثلاث قذائف أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف اللاذقية الشمالي سقطت في الأراضي الزراعية التابعة لقرية كفرية، وعلى قرية الرويمية أدت إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح، أحدهم إصابته خطيرة، تم إسعافهم إلى مشافي مدينة اللاذقية، مضيفة إن الاعتداءات أدت أيضاً إلى تضرر الشبكة الكهربائية في محيط قرية كفرية، وأحد المنازل في قرية الرويمية.