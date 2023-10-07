إصابة مسؤول في حزب “روسيا الموحدة” بتفجير إرهابي في مقاطعة خيرسون

أصيب مسؤول في فرع حزب “روسيا الموحدة” في مدينة نوفايا كاخوفكا بمقاطعة خيرسون بجروح جراء تعرض سيارته لتفجير.

ونقل موقع “آر تي”عن السيناتور الروسي إيغور كاستوكيفيتش قوله في تصريح اليوم: إن تفجيرًا استهدف سيارة السكرتير التنفيذي لفرع نوفايا كاخوفكا لحزب “روسيا الموحدة” فلاديمير مالوف، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة نقل إثرها إلى المستشفى.

ووصف كاستيوكيفيتش الهجوم بأنه عمل إرهابي يستهدف السكان المدنيين وأولئك الذين يبنون الحياة السلمية في مقاطعة خيرسون، لافتاً إلى أنه يجري العمل على كشف ملابسات الحادث.