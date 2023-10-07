العراق.. مجلس عزاء في مدينة البصرة على أرواح ضحايا الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص

أعلنت الحملة الشعبية الدولية لكسر الحصار المفروض على سورية بالتعاون مع تجمع الإعلاميين والصحفيين العراقيين للمنطقة الجنوبية في مدينة البصرة، عن إقامة مجلس عزاء على أرواح شهداء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية بحمص.

ويشارك في مجلس العزاء ممثلو وأعضاء اللجنة العليا لعشائر البصرة، كما سيشارك أعضاء الحملة بوقفات للتضامن مع سورية وأهالي الضحايا، ولاستنكار هذه الجريمة النكراء الآثمة.

ووفق بيان أصدره رئيس التجمع ومشايخ من وجهاء البصرة ومؤسسة البصرة الفيحاء الخيرية ومجموعة من الشخصيات الاعتبارية السياسية والاجتماعية والدينية، فإن الفعاليات التضامنية ومجلس العزاء ستبدأ في وقت لاحق من عصر اليوم، وتختتم الساعة الثامنة مساء بتوقيت مدينة البصرة العراقية.