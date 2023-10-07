القدس المحتلة.. استشهاد فلسطيني وإصابة واعتقال آخرين في الضفة الغربية

استشهد فلسطيني وأصيب واعتقل العشرات اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال اقتحامها مناطق عدة في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية اللبن الغربي غرب رام الله، وأطلقت الرصاص على الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد أحدهم، كما اقتحمت منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل وقرية التواني بمسافر يطا جنوبها واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم، بينما فرضت حصاراً شاملاً على مدينة الخليل وأغلقت الطرق المؤدية إليها ومنعت الفلسطينيين من الوصول إليها.

واقتحمت قوات الاحتلال شمال مدينة قلقيلية والمدخل الشمالي لمدينة البيرة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة العشرات بينهم أطفال.