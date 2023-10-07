القيادة المركزية لحزب البعث: شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة أتمت معجزة جديدة بالتصدي للاحتلال

أصدرت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي بيانا حول انتصار المقاومة في فلسطين.

وذكرت القيادة أنه مرة أخرى يؤكد شعبنا العربي الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي مثلتها عملية طوفان الأقصى، أنه اقوى من أي وقت مضى، وقد أتم اليوم معجزة جديدة في التصدي تضاف إلى معجزاته منذ احتلال الصهاينة لأرض فلسطين العربية.

ولفتت القيادة المركزية إلى أن بطولات المقاومة الفلسطينية أسهمت في تعزيز نضالنا المشترك ضد الإرهاب والصهيونية الغادرة، وعززت فينا الأمل بالنصر، وها هي إحدى بطلات المقاومة في فلسطين ترفع العلم الفلسطيني بيد والعلم السوري باليد الأخرى وتنادي منتشية بالنصر: “من فلسطين هنا الكلية الحربية في حمص”، إنها المقاومة الواحدة في المعركة نفسها، وضد العدو عينه، وفي وجه الإرهاب ذاته.

وأضافت بأن ما تشهده الأراضي الفلسطينية العربية الطاهرة اليوم ليس مجرد صدمة قوية للصهاينة متناسين درس تشرين التحرير الذي قهر (الجيش الذي لا يقهر)، وانتصارات المقاومة اللبنانية في تحرير الجنوب، وتصدي سورية لقوى الإرهاب كله وللحروب بكل أنواعها.

وأكدت على أن حزب البعث العربي الاشتراكي، باسم كل قواعده في سورية والوطن العربي والعالم، وباسم جميع أبناء الشعب العربي السوري، يتوجه بتحية الفخر والاعتزاز إلى المقاومين الأبطال على أرض فلسطين العربية، وإن معركتنا في سورية وتصدينا للإرهاب والجرائم الوحشية تصب في المقصد العروبي نفسه الذي يقاوم من أجله أشقاؤنا في فلسطين، ولا شك في أن الشعب الواحد في سورية وفلسطين ومعه كل المقاومين العرب سيصل بالنهاية إلى النصر المؤزر ما دام متمتعاً بهذا القدر من الإباء والثقة برسالة العروبة ومستقبل الأمة.