المقاومة الفلسطينية تستهدف المستوطنات بالصواريخ

استشهد فلسطينيان وأصيب خمسة آخرون اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة المحاصر.

المقاومة الفلسطينية استهدفت، بالصواريخ، المستوطنات الإسرائيلية في محيط القطاع وفي الأراضي المحتلة عام 1948.

حيث ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المقاومة الفلسطينية استهدفت بآلاف الصواريخ مستوطنات الاحتلال في تل أبيب وعسقلان بالأراضي المحتلة عام 1948 وعلى أطراف القطاع، وذلك رداً على جرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وأقرت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي بأن عدداً غير مسبوق من الصواريخ استهدف المستوطنات الإسرائيلية، وأن صافرات الإنذار لا تزال تدوي فيها، وتم فتح الملاجئ، معلنة عن مقتل عدد من المستوطنين وإصابة آخرين.