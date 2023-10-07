حزب الله: طوفان الأقصى تؤكد أن المقاومة هي الخيار الوحيد في مواجهة العدوان والاحتلال

أكد حزب الله في لبنان أن عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غز،ة صباح اليوم، رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، تثبت مجدداً أن المقاومة هي الخيار الوحيد في مواجهة العدوان والاحتلال.

وفي بيان نقله موقع قناة المنار، ذكر الحزب أن هذه العملية المظفرة هي رد حاسم على جرائم الاحتلال المتمادية والاعتداءات ‏المتواصلة على المقدسات والأعراض والكرامات، وتأكيد جديد على أن إرادة الشعب ‏الفلسطيني وبندقية المقاومة هي الخيار الوحيد في مواجهة العدوان والاحتلال، وأن قضية فلسطين حية لا تموت، وأن هذه المقاومة مستمرة حتى ‏النصر والتحرير.

وأشار الحزب إلى أن قيادة المقاومة الوطنية اللبنانية تواكب التطورات المهمة على الساحة ‏الفلسطينية عن كثب، وتتابع الأوضاع الميدانية باهتمام بالغ، وهي على اتصال مباشر مع قيادة المقاومة الفلسطينية، وتجري معها تقييماً متواصلاً للأحداث وسير العمليات، داعياً شعوب الأمتين العربية والإسلامية والأحرار في العالم إلى إعلان التأييد ‏والدعم للشعب الفلسطيني وحركات المقاومة التي تؤكد وحدتها الميدانية بالدم والقول ‏والفعل.