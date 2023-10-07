حفل لإطلاق تميمة “عيد الربيع السعيد” 2024

أقيم اليوم في وزارة الثقافة والسياحة الصينية حفل إطلاق تميمة “عام صيني جديد سعيد” لعام 2024.

وترمز التميمة التي جاءت على شكل التنين الصيني الأسطوري بألوانه المتعددة للمحبة والسلام والعطاء والخير.

وهي استعداد لمهرجان عيد الربيع الصيني القادم والذي سيحمل الكثير من الفعاليات في الصين وفي الدول الصديقة.

وقد عملت الوزارة بالتعاون مع شركائها على تصميم وصناعة الكثير من التذكارات المعدنية والورقية والتمائم على شكل التنين الأحمر والأصفر لتعبر عن المعاني السامية التي أرادها مصممو التميمة.