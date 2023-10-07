درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكلٍ عام، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر تكون مصحوبة بالرعد أحياناً على المناطق الشمالية الغربية والمرتفعات الساحلية، كما يكون الجو بارداً ليلاً وخاصة على المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية والقلمون وغوطة دمشق خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المناطق الساحلية والغربية والجنوبية في المناطق الجنوبية، وشمالية إلى شمالية شرقية في باقي المناطق سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً يستمر الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر على المناطق الغربية والشمالية الغربية والساحلية، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها من 1 إلى 4 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: