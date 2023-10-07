نفذت وحدات من قواتنا المسلحة ضربات مركزة على مواقع الإرهابيين في ريفي حلب وإدلب، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين داخل مقارهم وتدميرها.

وزارة الدفاع ذكرت أنه “في إطار العمليات المتواصلة التي تنفذها قواتنا المسلحة، رداً على اعتداءات التنظيمات الإرهابية على القرى والبلدات الآمنة ونقاط الجيش في ريفي حلب وإدلب، نفذت وحدات من قواتنا المسلحة ضربات جوية وصاروخية ومدفعية مركزة، استهدفت من خلالها عدداً من مقار الإرهابيين وساحات تدريبهم والمغارات التي يتحصنون بها وذلك بعد رصد دقيق لتلك المواقع.

وبينت الوزارة أن وحدات من قواتنا المسلحة نفذت استهدافات ليلية لتحركات الإرهابيين وأماكن وجودهم على الاتجاه ذاته، ما أدى إلى مقتل وجرح عشرات الإرهابيين داخل مقراتهم وتدمير عتادهم وأسلحتهم.