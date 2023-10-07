قوات الاحتلال تحول القدس إلى ثكنة عسكرية

حولت قوات الاحتلال مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية حيث شددت إجراءاتها العسكرية فيها، ومنعت الفلسطينيين من الدخول إلى البلدة القديمة، ونصبت حواجزها العسكرية في محيط المسجد الأقصى وفرضت قيوداً، مشددة على دخول الفلسطينيين إليه، واعتدت بوحشية على الفلسطينيين الموجودين في منطقة باب العمود ما أدى إلى إصابة اثنين منهم قبل أن تعتقلهما.

إلى ذلك فرض الاحتلال حصاراً مشدداً على مدينة طولكرم، ونشر قواته بكثافة في جنوبها الشرقي، واستولت قواته على مركبة للفلسطينيين بالتوازي مع إغلاقها المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، كما نصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل قرية ياسوف شرق المدينة، وآخر على مدخل بلدة الزاوية غرب سلفيت، إضافة إلى إغلاقها مداخل مدينة أريحا والمدخل الرئيسي لبلدة عزون شرق قلقيلية.