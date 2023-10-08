الأمة الجزائري يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وحماية الشعب الفلسطيني من الإجرام الإسرائيلي

ندد مجلس الأمة الجزائري بشدة بالاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مستنكراً التعامل بمكيالين من قبل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية العادلة.

وذكر مكتب مجلس الأمة في بيان له اليوم وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية أنه “يتابع ببالغ القلق تجدد العدوان الغاشم للاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني الباسل في قطاع غزة”، مندداً بشدة بهذه الاعتداءات المشينة.

واستنكر البيان “النفاق الدولي وسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضية الفلسطينية العادلة عبر التماطل المقصود، والانحياز المفضوح والتبرير المخزي للدموية الصهيونية وجرائمها ضد الإنسانية.

وحيا المجلس “صمود وتماسك ووحدة الشعب الفلسطيني في مواجهته للبطش الاستيطاني الصهيوني الممنهج”، داعياً المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته تجاهه عبر حمايته وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

ودعا الهيئات الأممية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي إلى “العمل على فرض احترام المواثيق الأممية ومبادئ القانون الدولي وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من خلال وضع حد لاحتقار المحتل الصهيوني للشرعية الدولية”.