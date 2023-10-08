الاحتلال يشن 35 غارة على قطاع غزة.. إصابة فلسطينيين والمقاومة تسقط إحدى مسيراته

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بينما تمكنت المقاومة الفلسطينية من إسقاط إحدى طائراته المسيرة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال استهدف بعد ظهر اليوم بأكثر من 35 غارة مناطق عدة في بيت حانون وتلة قليبو ومنطقة السلاطين في بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بينما أعلنت المقاومة الفلسطينية إسقاط مسيرة للاحتلال شرق بيت حانون.

واستهدف طيران الاحتلال منشأة على السواحل الغربية للقطاع وألحق أضراراً مادية جسيمة فيها، إضافة إلى قصف بحريته لسواحل القطاع بمئات القذائف المدفعية.