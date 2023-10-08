القدس المحتلة.. استشهاد 12 فلسطينياً جراء عدوان الاحتلال المتواصل على غزة

استشهد اثنا عشر فلسطينياً اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن تسعة فلسطينيين من عائلة واحدة استشهدوا جراء قصف طيران الاحتلال منزلا على رؤوس ساكنيه في بيت حانون شمال قطاع غزة، كما استشهد ثلاثة مقاومين فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب عسقلان بالأراضي المحتلة عام 1948.

وشن الاحتلال غارات جوية كثيفة على منازل الفلسطينيين في رفح جنوب القطاع ومخيم البريج وسطه، كما استهدف طواقم الإسعاف لعرقلة عمليات إنقاذ المصابين وقطع الكهرباء والماء عن القطاع لمفاقمة معاناة أهله