القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية: المقاومة الفلسطينية ستصل إلى النصر المؤزر

أكدت القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية أن الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته الباسلة أثبتوا من خلال العملية البطولية الشجاعة “طوفان الأقصى” ضد الكيان الصهيوني الغاصب قدرة عالية في استخدام التقنيات الحديثة لاختراق صفوف وتحصينات العدو الأمنية والعسكرية التي يصفها بأنها منيعة.

وفي بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم لفتت القيادة إلى أن “معركتنا في سورية، وتصدينا للإرهاب والجرائم الوحشية تصب في “المقصد العروبي نفسه الذي يقاوم من أجله أشقاؤنا في فلسطين، ولا شك في أن الشعب الواحد في سورية وفلسطين ومعه كل المقاومين العرب سيصل بالنهاية إلى النصر المؤزر الذي يحقق رسالة العروبة ومستقبل الأمة في تحرير الأراضي المحتلة كافة، وعودة الحقوق المغتصبة كاملة”.

ورأت القيادة أن عنصر المباغتة الذي اعتمدته المقاومة الفلسطينية في عملية “طوفان الأقصى” كان من أكثر العناصر صدمة ومفاجأة للكيان الإسرائيلي الذي يواصل انتهاكاته للمسجد الأقصى، ولمدن الضفة ومخيماتها، وهذه العملية تذكرنا بحرب تشرين التحريرية التي جمعت سورية ومصر والدول العربية في حرب بطولية لا يزال التاريخ يذكرها بأحرف من نور، وبانتصارات المقاومة اللبنانية في تحرير الجنوب، وتصدي سورية لقوى الإرهاب.

وختمت القيادة المركزية بيانها بتوجيه تحية الفخر والاعتزاز إلى المقاومين الأبطال على أرض فلسطين العربية الذين امتلكوا الإرادة الصلبة في التشبث بالأرض والإصرار على تحريرها، والإدراك التام أن الحق لا بد وأن يعود إلى أصحابه طال الزمن أو قصر.