المقاومة الفلسطينية تخوض معارك ضارية ضد الاحتلال في عدة مواقع

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها تواصل خوض معارك ضارية ضد الاحتلال الإسرائيلي في عدة مواقع بالأراضي المحتلة، في إطار عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها صباح أمس.

وأوضحت كتائب القسام في بيان نقلته وسائل إعلام فلسطينية أن المقاومين يخوضون اشتباكات ضارية في سبعة مواقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منها (أوفاكيم) و(سديروت) و(ياد مردخاي) و(كفار عزة) و(بئيري) و(يتيد) و(كيسوفيم)، كما يتم إسناد مقاتلي المقاومة بالقذائف الصاروخية، وإطلاق طائرات مسيرة تجاه أهداف معادية .

وقالت كتائب القسام: “تمكنا الليلة وفجر اليوم من القيام بعمليات اقتحام لتعزيز مجاهدينا بالقوات والعتاد في عدد من المواقع داخل أراضينا المحتلة منها (صوفا) و(حوليت) و(يتيد) في محور رفح”.

من جهتها بينت سرايا القدس في بيان أن المقاومين الأبطال من قوات النخبة يخوضون اشتباكات عنيفة في مواقع العدو العسكرية والمغتصبات وفي محاور مختلفة من المناطق المحاذية لقطاع غزة .