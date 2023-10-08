المقاومة الوطنية في لبنان تستهدف ثلاثة مواقع للاحتلال في مزارع شبعا المحتلة

استهدفت المقاومة الوطنية في لبنان ثلاثة مواقع للاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان لها إن مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنية في المقاومة الوطنية استهدفت صباح ‏هذا اليوم ثلاثة مواقع ‏للاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وأضافت المقاومة إن المواقع المستهدفة هي موقع ‏الرادار وزبدين ورويسات العلم.

وأشارت المقاومة إلى أن الهجوم كان بأعداد كبيرة من قذائف ‏المدفعية والصواريخ الموجهة وتمّت إصابة المواقع مباشرة.