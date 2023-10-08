حي فانشان يبعث الحيوية والغنى العلمي والسياحي في بكين

بكين – بلال ديب:

يعتبر حي فانشان حياً رائداً في مجالات التعليم والسياحة وغيرها، يقع غرب جنوب بكين ومساحته 2019 كم مربع وهو مكون من سلسلة جبال مرتفعة وأخرة منخفضة وسهول متنوعة ويحوي عدة مناطق سكنية وسياحية وتعليمية، تعتبر مدينة الجامعات لونغسيانغ مركزاً هاماً لخطط الانشاء حيث بدأ انشاءها في 2001 وفي 2004 بدات بالاندماج مع جامعة التكنولوجيا والتجارة والمعهد الهندسي، وفي 2019 تم انشاء مجلس ادارة لبناء مدينة الجامعات في حي فانشان وكانت بلدية بكين رئيس المجلس.

في 2022 تم انشاء مدينة الجامعات في حي فانشان من الجديقة الى المدينة والمسافة بين الجامعات ووسط بكين حوالي 30 كم فقط ولها طرق سريعة عديدة وشبكة ميترو وحالة النقل والمواصلات سهلة بالنسبة لمدينة جامعات لونشيانغ.

تنقسم مدينة الجامعات الى 3 اجزاء مساحة البناء الاجمالية تبلغ حوالي 1700 كم وزيادة وعدد السكان 190 الف نسمة.

ويحوي الحي فانشان على معهد بكين للتكنولوجيا وهو أول جامعة للعلوم والهندسة أسسها الحزب الشيوعي الصيني تضم الجامعة 18 كلية ومعاهد بحثية متعددة التخصصات بما في ذلك معهد تكنولوجيا الهياكل المتقدمة ومعهد تكامل الهندسة الطبية الذي يضم أكثر من 30,000 طالب وأكثر من 5,800 من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، مع استثمار بحث علمي سنوي يتجاوز 5 مليارات يوان صيني.

تم دمج الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية بجامعة الصين، المعروفة سابقا باسم كلية الدراسات العليا للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، مع التعليم الجامعي وبعض موارد التعليم العالي في الأكاديمية السياسية للشباب الصيني، وفي عام 2017، تم إنشاء الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية بجامعة وتضم الجامعة أكثر من 6800 طالب و900 عضو هيئة تدريس، مع التركيز على رعاية مواهب الفلسفة والعلوم الاجتماعية التي يمكن الاعتماد عليها سياسيا، ولديها أخلاقيات عمل قوية، وتمتلك معرفة نظرية عميقة، وتتفوق في البحث الأكاديمي.

ويحوي الحي أيضا جامعة بكين للطب الصيني وهي جامعة رئيسية مشهورة على المستوى الوطني متخصصة في الطب الصيني التقليدي، تابعة مباشرة لوزارة التعليم. تأسست الجامعة عام 1956، وتضم حاليًا أكثر من 15000 طالب و6100 عضو هيئة تدريس وموظف، تشتهر الجامعة بتميزها في التعليم والبحث والممارسة الطبية ونشر ثقافة الطب الصيني التقليدي.

جامعة عداد المعلمين، التي تأسست عام 1954، هي جامعة “من الدرجة الأولى المزدوجة” ومؤسسة “البناء المشترك على المستوى الإقليمي والوزاري” بين بلدية بكين ووزارة التعليم، مع أكثر من 27000 طالب وأكثر من 2900 من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، تقدم الجامعة مجموعة واسعة من التخصصات، مما يجعلها قاعدة مهمة لتنمية المواهب في بكين.

ويفتخر الحي بوجود جامعة بكين للتكنولوجيا والأعمال التي تاسست قبل 73 عاما، وهي جامعة ذات توجه بحثي رفيع المستوى تحت تركيز بلدية بكين. تضم الجامعة أكثر من 17000 طالب و1669 من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وهي متخصصة في الأعمال التجارية والصناعات الخفيفة والأغذية. وهو مخصص لدعم تطوير صناعات الخدمات الحديثة وصناعات التكنولوجيا الفائقة في العاصمة.

تعلق منطقة فانغشان أهمية كبيرة على تطوير وبناء مدينة جامعة ليانغسيانغ، وهي تلتزم بنهج التخطيط والتنسيق والجدولة رفيع المستوى، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمنطقة، والاستفادة من مزايا المواهب والتعليم والتكنولوجيا في المدينة الجامعية، وتسريع التطوير المتكامل للتعليم والبحث والتطوير. الصناعة، وتعزيز التكامل بين الجامعة والمجتمع المحلي، والتنمية المتكاملة للإنتاج والمدينة.

وفي العامين الماضيين، أطلقت الجامعات الخمس 14 مشروعا لتحويل الإنجازات العلمية والتكنولوجية في منطقة فانشان.

11 مشروعا في مرحلة الحضانة و3 مشاريع دخلت مرحلة التصنيع. وبلغ إجمالي قيمة الإنتاج في عام 2022 حوالي 50 مليون يوان صيني، ومن المتوقع أن يصل إلى 137 مليون يوان صيني في عام 2023، مما يظهر اتجاه نمو قوي بمعدل نمو قدره 174%.

هناك ما يقرب من 6300 مؤسسة مسجلة داخل مدينة جامعة ليانغشيانغ، تساهم بحوالي 180 مليون يوان صيني من الضرائب في عام 2022، وهو ما يعادل 11.2 ضعف إيرادات الضرائب في عام 2017

وستلتزم مدينة الجامعات ليونغسانغ وفق القائمين عليها في المستقبل بالتنمية القائمة على الابتكار لتعزيز التنمية عالية الجودة، وسوف تتعاون بشكل وثيق مع الجامعات الخمس، وتنشئ بشكل مشترك حديقة للعلوم والتكنولوجيا بالجامعة، وتوفر مساحة مضيفة لتحويل الإنجازات العلمية والتكنولوجية وتجميع مؤسسات التكنولوجيا الفائقة، وتعزز بشكل منهجي التنمية المتكاملة للتعليم والتكنولوجيا والمواهب.