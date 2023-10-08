شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال أبنية سكنية في قطاع غزة

يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي حيث قصفت طائرات الاحتلال بعد منتصف الليل، عدداً من الأبنية السكنية في مناطق متفرقة بالقطاع.

وأفاد وكالة وفا الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلاً يعود لعائلة “أبو عمشة” في بيت حانون شمالاً، وأنباء عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.

وأوضحت الوكالة أن طائرات الاحتلال قصفت برج وطن في حي الرمال وسط مدينة غزة، المكون من 12 طابقاً، ودمرته بالكامل، وألحقت أضراراً جسيمة في المباني والمحلات المجاورة، وهذا هو البرج الثاني بعد قصف برج فلسطين يوم أمس.

كما قصفت طائرات الاحتلال عمارة سكنية قرب مفترق الصناعة في حي الثلاثيني جنوب مدينة غزة، ومنزلاً في بيت لاهيا شمالاً، ودمرته بالكامل، بالتزامن مع قصف أحد المنازل في جباليا، وعمارة سكنية على شارع صلاح الدين، مقابل مخيم النصيرات.

يذكر أن حصيلة الشهداء منذ صباح يوم أمس وصلت إلى أكثر من 232 شهيداً، و1697 جريحا، منهم حالات وصفت بالحرجة والخطيرة.