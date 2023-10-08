طوفان الأقصى..ارتفاع عدد قتلى الاحتلال إلى 350

ارتفع عدد قتلى جنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه خلال عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية صباح أمس إلى 350، بينهم قائد لواء ناحال وقائد كتيبة الاتصالات، والإصابات إلى 1800، بينهم مئات الحالات الخطيرة، إضافة إلى أسر العشرات.

وأصيب سبعة مستوطنين فجر اليوم جراء قصف المقاومة مواقع ومستوطنات للاحتلال في مدينة عسقلان بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 بنحو 100 صاروخ.

وتؤكد فصائل المقاومة أنها تواصل خوض معارك ضارية ضد الاحتلال في عدة مواقع على أطراف القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 313، وإصابة 1990 فلسطينياً جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني على قطاع غزة.