فتحة صرف صحي تتسبب بأضرار للسيارات المارة

تسببت فتحة صرف صحي، عند مدخل القضاء العسكري، جهة اتوستراد المزة، بأضرار لعدد من السيارات المارة.

وفي شكوى وصلت للبعث ميديا، ذكر أحد الأهالي أن الغطاء غير المغلق للفتحة، التي تقع منتصف الطريق، أدى لانفجار دولاب سيارته.

ولفت إلى أن سيارة أخرى تعرضت لضرر ذاته، حيث بين أن الفتحة لا ترى خلال الليل الأمر الذي يتسبب بمشاكل للسيارات المارة..

وعند السؤال عن وضع الفتحة، تبين أن ورشات الخدمات تعمل عليها منذ أكثر سبعة أشهر ولم ينته العمل بها حتى اللحظة، وغطاؤها مفتوح طوال تلك المدة..

البعث ميديا