في كنائس سورية.. صلوات وقداديس على أرواح شهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية

أقيمت في كنائس سورية اليوم صلوات وقداديس من أجل سورية ولراحة أرواح الشهداء الذين ارتقوا في الاعتداء الإرهابي على حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية بحمص.

وأدانت العظات والكلمات التي ألقيت في صلوات وقداديس الأحد هذا الاعتداء، حيث اغتالت يد الإرهاب فرحة الطلاب المتخرجين وعوائلهم وفرحة وطنهم بهم، مؤكدة التفاف أبناء الأسرة السورية الواحدة حول الجيش العربي السوري والقيادة الحكيمة والشجاعة في مواجهة المجرمين القتلة وداعميهم من الأعداء.

وتضرع الوعاظ إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سورية وأهلها ويتغمد الشهداء الأبطال برحمته الواسعة ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل وينصر سورية وجيشها وقائدها السيد الرئيس بشار الأسد، ويعيد الأمن والأمان لربوعها ويجنبها كل سوء.